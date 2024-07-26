Підписав повістку і не з’явився до ТЦК: адвокат попередив про покарання

Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов’язані мали оновити дані до 16 липня 2024 року. Однак повістки все ще роздаються.

Адвокат Владислав Мартинчук прокоментував виданню "Факти ICTV", що нез’явлення за підписаною повісткою під час воєнного стану карається штрафом від 17 000 до 25 500 грн. У мирний час ці суми значно менші.

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Існують випадки, коли можна уникнути відповідальності, наприклад, через хворобу чи стихійні лиха.

Відповідальність за неявку

Якщо ви підписали повістку і не з’явилися до ТЦК, це вважається порушенням статті 210-1 КУпАП. Під час воєнного стану такий проступок карається штрафом від 17 000 до 25 500 грн. У мирний час штрафи менші: до 8 500 грн за перше порушення і до 11 900 грн за повторне протягом року. Найсерйозніше порушення – неявка за мобілізаційним розпорядженням, за що передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Виключення та поважні причини

Існують певні поважні причини, через які можна уникнути відповідальності за неявку. До них належать:

Перешкода стихійного характеру

Хвороба

Воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки

Смерть близького родича

У таких випадках потрібно невідкладно (протягом трьох днів) повідомити ТЦК і СП про обставини та з’явитися протягом семи днів після цього.

Штрафи та оскарження

Рішення про накладення штрафу ухвалюється ТЦК і СП, після чого складається постанова. Цю постанову можна оскаржити в суді. Якщо постанова не буде оскаржена або скасована судом, штраф підлягає сплаті протягом 15 днів. За невчасне сплачення штрафу сума подвоюється.

Примусове виконання

Якщо штраф не сплачено добровільно, постанова підлягає примусовому виконанню Державною виконавчою службою України. Це означає, що можуть бути накладені стягнення на грошові кошти боржника, його майно та доходи, включаючи заробітну плату.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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