Подписал повестку и не явился в ТЦК: адвокат предупредил о наказании

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны были обновить данные до 16 июля 2024 года. Однако повестки все еще раздаются.

Адвокат Владислав Мартынчук прокомментировал изданию "Факты ICTV", что неявка по подписанной повестке во время военного положения наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 грн. В мирное время эти суммы гораздо меньше.

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Существуют случаи, когда можно избежать ответственности, например из-за болезни или стихийных бедствий.

Ответственность за неявку

Если вы подписали повестку и не явились в ТЦК, это считается нарушением статьи 210-1 КУоАП. Во время военного положения такой проступок карается штрафом от 17 000 до 25 500 грн. В мирное время штрафы меньше: до 8500 грн за первое нарушение и до 11900 грн за повторное в течение года. Самое серьезное нарушение – неявка по мобилизационному распоряжению, за что предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Исключение и уважительные причины

Существуют определенные уважительные причины, по которым можно избежать ответственности за неявку. К ним относятся:

Препятствие стихийному характеру

Болезнь

Военные действия на соответствующей территории и их последствия

Смерть близкого родственника

В таких случаях необходимо безотлагательно (в течение трех дней) уведомить ТЦК и СП об обстоятельствах и появиться в течение семи дней после этого.

Штрафы и обжалования

Решение о наложении штрафа принимается ТЦК и СП, после чего составляется постановление. Это постановление можно оспорить в суде. Если постановление не будет обжаловано или отменено судом, штраф подлежит уплате в течение 15 дней. За несвоевременную уплату штрафа сумма удваивается.

Принудительное исполнение

Если штраф не уплачен добровольно, постановление подлежит принудительному исполнению Государственной исполнительной службой Украины. Это означает, что могут быть наложены взыскания на денежные средства должника, его имущество и доходы, включая заработную плату.

Напомним, ранее депутат назвал число военнообязанных, не обновивших свои данные.

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