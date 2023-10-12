Адвокат объяснил, кто имеет право на отсрочку от мобилизации

В Украине мобилизация будет продолжаться, пока будет действовать военное положение, которое впервые было объявлено 24 февраля 2022 года. В период действия военного положения в призыв могут привлекать мужчин от 18 до 60 лет и военнообязанных женщин.

Предусмотрено, что некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации. Для кого положена эта отсрочка, объяснила адвокат Наталья Сабатюк.

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Эксперт объяснила, что в период военного времени отсрочку могут предоставить следующим категориям граждан:

Забронированным.

Признанным лицами с инвалидностью или временно непригодным военной службы.

Украинцам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.

Гражданам, являющимся родителями или опекунами несовершеннолетних детей с инвалидностью, или родители, воспитывающие ребенка с тяжелыми заболеваниями.

Женщинам и мужчинам, воспитывающим совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Граждане, которые должны постоянно ухаживать за больными родственниками.

Попечители лица с инвалидностью, недееспособной.

Лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа или жену, если кто-нибудь из них проходит военную службу.

Сотрудники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны и ряда силовых ведомств.

Наталья Сабатюк добавила: чтобы получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны их содержать.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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