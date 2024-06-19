Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину, у которого жена беременна третьим ребенком

В Украине идет мобилизация, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку. В частности, призыву на военную службу не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, на иждивении которых трое несовершеннолетних детей.

Однако учитывается ли ситуация, когда в семье есть двое несовершеннолетних детей, и жена беременна третьим ребенком? На это объяснил адвокат Андрей Карпенко.

Он отметил, что беременность женщины не равна наличию ребенка. Таким образом, только после появления ребенка на свет мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

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Кроме этого, человека с тремя несовершеннолетними детьми все равно могут призвать. Отсрочку можно получить только у тех, кто не имеет задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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