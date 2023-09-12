Адвокат объяснил, в каких случаях мужчин снимают с военного учета

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, некоторые мужчины могут быть исключены из военного учета.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, при каких условиях граждан могут исключить из учета. По его словам, Запас военнообязанных в Украине делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности.

Военнослужащие, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на первый разряд (до 35 лет) и второй разряд (до 60 лет).

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В свою очередь военнообязанные, состоящие в запасе офицерского состава, также делятся на разряды по возрасту.

Первый:

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

Предельный возраст нахождения в запасе второго разряда является предельным возрастом нахождения в запасе. Таким образом, мужчины, достигшие возраста в 60 лет, уже не подлежат мобилизации. По достижении этого возраста его исключают из военного учета.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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