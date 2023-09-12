Адвокат пояснив, у яких випадках чоловіків знімають з військового обліку

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Втім, деяких чоловіків можуть виключити з військового обліку.

Юрист Ростислав Кравець розповів за яких умов громадян можуть виключити з обліку. За його словами, Запас військовозобов'язаних в Україні ділиться на першу і другу категорії залежно від наявності військової спеціальності.

Військовослужбовці, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на перший розряд (до 35 років) і другий розряд (до 60 років).

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Своєю чергою військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу, також діляться на розряди за віком.

Перший:

Молодший офіцерський склад – до 45 років.

Старший офіцерський склад – майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

Вищий офіцерський склад – до 60 років.

Другий розряд:

Молодший і старший офіцерський склад – до 60 років.

Вищий офіцерський склад – до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Таким чином, чоловіки, які досягли віку в 60 років, уже не підлягають мобілізації. По досягненню цього віку його виключають з військового обліку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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