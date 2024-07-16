Адвокат объяснила, что делать, если 'Резерв+' направляет в ТЦК

В Украине военнообязанные должны обновить данные до конца суток 16 июля. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Однако в последнем может появиться сообщение: "Информация о вас неполна, обратитесь в ТЦК". Обязательно ли нужно идти в ТЦК в таком случае, в интервью TSN.ua рассказала адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась.

"Довольно часто мы наблюдаем ситуацию, когда человек обновил данные через ЦНАП или через "Резерв+" и, например, в военном билете он состоит на учете, а в "Резерв+" он не состоит на учете – или наоборот. Бывает такое, что человек по заключению ВЛК исключен из военного учета, то есть он не военнообязан, его не могут мобилизовать, а в "Резерв+" написано, что он состоит на учете. Бывает, что вообще не могут найти информацию о человеке", – отметила она.

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Адвокат добавила, когда приложение "Резерв+" или ЦНАП просит человека обратиться в ТЦК и СП, такие данные не уточнены.

"Действительно, для того чтобы завершить эту процедуру, нужно обратиться в ТЦК и СП. Поскольку у нас сейчас только происходит создание и наполнение этого реестра призывников, военнообязанных и резервистов, мы можем наблюдать некоторые сбои с наполнением этого реестра. Для того чтобы данные актуализировать, нужно все же явиться в ТЦК и СП", – указала Кондрась.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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