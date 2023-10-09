Адвокат ответил, действительно ли уклоняющимся от призыва будут блокировать банковские карты.

В ближайшие недели в Украине планируется запуск электронного реестра призывников и военнообязанных. По поступившей информации реестр готов почти на 90%, и в октябре ожидаются финальные шаги для его запуска.

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Адвокат Руслан Ткаченко дал объяснения о возможности электронного вручения повесток и блокирования банковских счетов. Относительно вручения повесток онлайн адвокат отметил, что это возможно, но на сегодняшний день повестка считается врученной, если ее получатель лично подписался на получение.

Чтобы ввести электронную форму вручения, необходимо внести соответствующие изменения в правила военного учета. Однако сейчас эта практика бездействует. Поэтому электронные повестки возможны в будущем, если законодательство будет изменено соответственно, аналогично процедуре вручения повесток в суд.

Адвокат также отметил, что предположительно уклоняющийся от призыва будет максимально ограничен доступом к государственным услугам, и для получения таких услуг будет необходимо быть зарегистрированным в новой системе "Оберег", которая ведет учет военнообязанных.

Относительно возможности блокирования банковских счетов тех, кто уклоняется от службы, адвокат отметил, что это теоретически возможно, если законодательно закрепить электронную повестку как юридический документ. Если лицо не откликается на повестку, ему может быть начислена административная ответственность в виде штрафа. Информация об этом передается в исполнительную службу и для нарушителя наступают последствия в виде ограничения прав и привилегий.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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