Адвокат відповів, чи дійсно ухилянтам від призову будуть блокувати банківські карти

Найближчими тижнями в Україні планується запуск електронного реєстру призовників та військовозобов'язаних. За інформацією, яка надійшла, реєстр готовий майже на 90%, і у жовтні очікуються фінальні кроки для його запуску.

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Адвокат Руслан Ткаченко надав пояснення щодо можливості електронного вручення повісток та блокування банківських рахунків. Щодо вручення повісток онлайн, адвокат відзначив, що це можливо, але на сьогоднішній день повістка вважається врученою, якщо її отримувач особисто підписався на отримання.

Щоб впровадити електронну форму вручення, необхідно внести відповідні зміни до правил військового обліку. Однак наразі ця практика не діє. Тому електронні повістки можливі у майбутньому, якщо законодавство буде відповідно змінено, аналогічно до процедури вручення повісток до суду.

Адвокат також зауважив, що імовірно ухилянтів від призову буде максимально обмежено доступом до державних послуг, і для отримання таких послуг буде необхідно бути зареєстрованим у новій системі "Оберіг", яка веде облік військовозобов'язаних.

Щодо можливості блокування банківських рахунків ухилянтів, адвокат зазначив, що це теоретично можливо, якщо законодавчо закріпити електронну повістку як юридичний документ. Якщо особа не відгукується на повістку, їй може бути нарахована адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Інформація про це передається у виконавчу службу, і для порушника настають наслідки у вигляді обмеження прав та привілеїв.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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