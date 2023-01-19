Аэроразведчики батальона "Скала" показали уничтожение оккупантов возле Соледара: впечатляющее видео

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать врага на Бахмутско-Соледарском направлении. Так, аэроразведка показала профессиональную отработку по российским оккупантам.

Батальон разведки "Скала" показал уничтожение скопления вражеской силы у Соледара. Видео опубликовали военные в Stories в Facebook.

"Из Соледара бывают и приятные новости. На этом видео аэроразведчиков батальона "Скала" – западные происки Соледара. Уничтожение живой силы врага", – рассказал журналист Юрий Бутусов.

Ранее штурмовики батальона разведки "Скала" вывели из оцепления группу союзников. На восточных подступах к Бахмуту группа бойцов дружественного подразделения была зажата врагом в доме.

Командир батальона разведки "Скала" отдал приказ помочь. Группы штурмовиков "Скала" выдвинулись для подавления врага, прорыва оцепления и вывода военных.

"Побратимы были в окружении с трех сторон. Но одно отступление было через открытую местность, которую простреливал враг. Оценил обстановку, составил план действий и согласовал его с Комбатом. Слаженная работа и соблюдение плана действий штурмовых групп "Старшего" и "Тринадцатого" позволила быстро вывести союзников из окружения. Без потерь и негативных последствий" – поделился командир взвода, руководивший на месте группами по позывному "ВВ", на Facebook-странице батальона.

Военные рассказали, что группы батальона огнем из имеющихся средств подавили огневые точки противника, быстро зашли в здание и помогли извлечь раненых союзников.

Также командир "Скала" отметил, что Бахмут – это такой же уголок нашего государства, как Соледарь, Херсон, Мелитополь, Харьков или Днепр, это родная земля.

"Мы боремся и будем бороться за каждый метр нашей земли. Но будем бороться разумно: если обстоятельства будут требовать осуществления тактического маневра, то высшее руководство Вооруженных сил Украины, наверное, сделает правильные выводы и действия", – подчеркнул он.

По словам командира, самая высокая ценность для украинцев – человеческая жизнь. Поэтому они поддержат решение Главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если будет ясно, что жертвы слишком высоки.

Напомним, что польский генерал, бывший командующий сухопутными силами Польши, Вальдемар Скшипчак спрогнозировал один из сценариев предполагаемого последующего наступления оккупантов. По его словам, сейчас наступает решающий момент в войне Украины с РФ.

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