Аеророзвідники батальйону "Скала" показали знищення окупантів біля Соледару: вражаюче відео

Українські військові продовжують нещадно знищувати ворога на Бахмутсько-Соледарському напрямку. Так, аеророзвідка показала професійне відпрацювання по російських окупантах.

Батальйон розвідки "Скала" показав знищення скупчення ворожої сили біля Соледару. Відео опублікували військові в Stories у Facebook.

"З Соледару бувають і приємні новини. На цьому відео аеророзвідників батальйону "Скала" – західні підступи Соледару. Знищення живої сили ворога", – розповів журналіст Юрій Бутусов.

Відео дня

Раніше штурмовики батальйону розвідки "Скала" вивели з оточення групу союзників. На східних підступах до Бахмуту група бійців дружнього підрозділу була затиснута ворогом в будинку.

Командир батальйону розвідки "Скала" віддав наказ допомогти. Групи штурмовиків "Скала" висунулись для придушування ворога, прориву оточення й виведення військових.

"Побратими були в оточенні з трьох боків. Але один відступ був через відкриту місцевість, яку прострілював ворог. Оцінив обстановку, склав план дій та узгодив його з Комбатом. Злагоджена робота та дотримання плану дій штурмових груп "Старшого" і "Тринадцятого" дозволила швидко вивести союзників з оточення. Без втрат та негативних наслідків" – поділився командир взводу, що керував на місці групами на позивний "ВВ", на Facebook-сторінці батальйону.

Військові розповіли, що групи батальйону вогнем з наявних засобів подавили вогневі точки противника, швидко зайшли в будівлю і допомогли витягти поранених союзників.

Також командир "Скала" зазначив, що Бахмут – це такий самий куточок нашої держави, як Соледар, Херсон, Мелітополь, Харків чи Дніпро, це рідна земля.

"Ми боремося й будемо боротися за кожен метр нашої землі. Але боротимемося розумно: якщо обставини вимагатимуть здійснення тактичного маневру, то вище керівництво Збройних сил України, певен, зробить правильні висновки та дії", – наголосив він.

За словами командира, найвища цінність для українців – людське життя. Тому вони підтримають рішення Головнокомандувача щодо тактичного маневру та створення нової лінії оборони, якщо буде зрозуміло, що жертви надто високі.

Нагадаємо, що польський генерал, колишній командувач сухопутними силами Польщі, Вальдемар Скшипчак спрогнозував один зі сценаріїв ймовірного наступного наступу окупантів. За його словами, зараз настає вирішальний момент у війні України з рф.

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