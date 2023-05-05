Аэроразведчики из подразделения VOG-17 устроили оккупантам месть за обстрел Херсона (взрывное видео)

Украинские защитники из подразделения аэроразведки "VOG-17" следили за российскими интервентами, оккупировавшими левобережье Херсонской области. После того как боевики и офицерский состав российской армии вошли в здание, оно было взорвано.

Взрывными кадрами наши бойцы поделились в соцсетях. Они показали, как использовали боеприпас, на котором было послание для россиян – "За Херсон".

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"Подраздел аэро-разведки "VOG-17" выносит командно-наблюдательный пункт врага на левом берегу Херсона", – говорится в описании к видео ликвидации российских интервентов.

Напомним, в среду, 3 мая, российские террористы обстреляли Херсон. В результате обстрелов погиб 21 человек, ранения получили 48 херсонцев. Враг атаковал строительный гипермаркет "Эпицентр", маркет "АТБ", железнодорожный переезд, автозаправку, вокзал.

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