Аэроразведчики на Бахмутском направлении ликвидировали вражеский ЗРК 'Панцирь-С1' за 15 млн долларов (видео)

На восточном направлении фронта близ Бахмута украинским защитникам удалось уничтожить самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" врага. Этот ЗРК представлял угрозу для авиации, ракет и беспилотников.

Видео ликвидации российской военной техники появилось в сети. Его опубликовала 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины на своей странице в Фейсбуке.

"Минус Панцирь С1. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила Панцирь С1, в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ (132-й отдельный разведывательный батальон) комплекс превращен в металлолом", — так наши бойцы прокомментировали эти кадры.

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Справка:

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он применяется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Стоимость – $15 млн.

Время развертывания комплекса – до 5 минут. Боекомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км.

Российская армия использует ЗРПК Панцирь-С1 с 2012 года.

Ранее мы сообщали, как бойцы из спецподразделения "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен русского солдата, отправив ему записку. Операторы дронов на Бахмутском направлении заметили русского военного, жестами просящего пощады. Ему была отправлена дроном записка с приказом следовать за коптером. Благодаря этому случаю наши бойцы пополнили обменный фонд еще одним россиянином.

Предлагаем также прочесть, как украинские бойцы благодаря натовской гаубице М777 на восточном направлении фронта провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

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