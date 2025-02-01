Александр Кольченко снова в "Старом Луцке" – что дальше?

Баскетбольный клуб "Старый Луцк" официально подтвердил возвращение 36-летнего защитника Александра Кольченко. После нескольких месяцев без команды один из самых результативных игроков украинского чемпионата снова готов выйти на паркет. Его дебют может состояться уже в эти выходные в матчах против "Запорожья" и "Днепра", что станет важным моментом как для самого баскетболиста, так и для луцкой команды. Возвращение Кольченко привлекло внимание фанатов, ведь именно он в прошлом сезоне помогал команде бороться за высокие позиции.

Кольченко хорошо знаком местным болельщикам, ведь он завершал предыдущий сезон в составе "Старого Луцка", набирая в среднем 18.4 очка за игру. Его возвращение имеет все шансы усилить команду в борьбе за место в плей-офф Суперлиги и добавить опыта в ключевые моменты сезона. Помимо очков, он также демонстрирует высокий уровень лидерских качеств и мотивации, что может положительно повлиять на молодых партнеров по команде.

За свою карьеру Александр выступал за ведущие украинские клубы, среди которых "Будивельник", "Черкасские Мавпы", "Химик", "Азовмаш", "Галичина" и "Тернополь". Он входит в число лучших игроков в истории Суперлиги: провел 447 матчей, набрал 5028 очков, является рекордсменом по количеству сыгранных минут (11 940) и попаданий из-за дуги (655). Кроме того, он занимает второе место по количеству реализованных штрафных бросков (923) и перехватов (498). Впечатляющая статистика говорит о его стабильности и влиянии в баскетбольной среде.

Его возвращение – важный сигнал для украинского баскетбола. Оно демонстрирует, что даже в сложных экономических условиях клубы стараются поддерживать конкурентоспособный уровень чемпионата, привлекая опытных игроков. Для молодых баскетболистов – это возможность перенять опыт у одного из самых опытных снайперов Суперлиги, а для фанатов – шанс снова увидеть высокий уровень игры. Кроме того, усиление состава может помочь клубу сохранить место среди лучших команд Украины и повысить интерес к лиге.

Сможет ли Кольченко быстро набрать форму и помочь "Старому Луцку" пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы? Ближайшие матчи дадут ответ на этот вопрос, а пока болельщикам остается только ждать и наблюдать за развитием событий. Тренерский штаб команды уверен в его возможностях и верит, что его опыт станет ключевым фактором в важных играх.

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