Американские биологи хотят воскресить легендарную птицу додо, которую люди уничтожили еще сотни лет назад

Американский стартап Colossal Biosciences, возвращающий к жизни вымерших животных, объявил о начале работы с почти легендарными птицами додо или дронтами, которых люди перебили еще несколько столетий назад.

Гарвардский генетик Джордж Черч и предприниматель Бен Ламм основали этот биотехнологический стартап. Кандидатов на такое воскресение выбирают наиболее значимых: первыми были мамонты, затем к ним присоединились сумчатые тасманийские волки, а затем третьим номером в списке стали птицы додо.

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Додо или дронт был уникальным обитателем острова Маврикий в западной части Индийского океана. Эти крупные птицы весили до 20 кг и не умели летать. С тех пор как остров оказался важным пунктом на путях европейских мореплавателей, на этих птиц стали активно охотиться. Через несколько десятков лет они были перебиты и считаются пропавшими в природе с конца XVII века. Впоследствии додо начали считать одним из мифов об экзотических созданиях. Полное отсутствие страха перед людьми сделало их символом глупостей.

Однако с XIX века ученые стали систематически изучать их останки, чучела и другие образцы. Додо оказался родственником голубей и получил название Raphus cucullatus. С тех пор связанные с доконнотацией изменились, и вместо птичьей глупости он символизирует человеческую безответственность, ведущую к бездумному уничтожению природы.

Додо или дронт

По словам руководителя проекта биолога из Калифорнийского университета в Санта-Крусе Бет Шапиро, воскресение и возвращение птицы на Маврикий может стать столь же важным символом совершенно нового, бережного отношения к живому миру. По словам ученых, эта задача выходит за рамки работы непосредственно с ДНК и эмбрионами птицы. Сегодня природа Маврикия сильно нарушена вмешательством человека и приносимых им инвазивных видов. Реинтродукция потребует всестороннего восстановления природных экосистем острова.

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Кроме того, в отличие от мамонтов и сумчатых волков, додо – это птицы, а значит, они требуют особых подходов к генетическим модификациям и манипуляциям с эмбриональными клетками внутри яйца, защищенного скорлупой. Такие методы проработаны гораздо хуже, чем для млекопитающих.

Но эти трудности являются частью бизнес-стратегии Colossal. Компания ожидает, что методы, которые найдут и всесторонне опробуют на выбранных для воскресения видах, удастся коммерциализировать и успешно использовать для животных, имеющих большое значение для экономики и хозяйства. Геномы всех трех кандидатов на воскресение у Colossal уже секвенированы.

Ученые из Colossal не занимаются прямым возвращением к жизни мамонта, тасманийского волка или додо. Их подход заключается в поиске максимально близкого живого родственника, а затем внесении в его ДНК точечных изменений, отличающих его от вымершего. Для мамонтов это, конечно, слоны, для сумчатых волков – сумчатые куницы, для додо – никобарские голуби.

Полученные в результате искусственные аналоги называются проксивидами, и в 2016 году Комиссия по выживанию видов (SSC) при Международном союзе охраны природы и природных ресурсов формализовала это понятие и требования по работе с такими существами.

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