Американский генерал назвал Крым ключом к победе в войне

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что освобождение Крыма является ключом к победе в войне. По его словам, вооруженные силы Украины могут деоккупировать полуостров уже летом 2023 года.

В частности, речь идет о августе этого года. Об этом Ходжес сказал в эфире YouTube-канала "Тарас Березовец".

"Освободить Крым возможно этим летом, после этого все рухнет. Крым – это ключ", – подчеркнул он.

Генерал отметил, что для успешного освобождения Крыма не обязательно идти на штурм танками. Ходжес говорит, что вытеснить оккупантов с полуострова можно регулярно обстреливая их пути снабжения.

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Речь идет о Крымском городе и сухопутном коридоре временно оккупированными территориями через Мелитополь. В то же время, для освобождения Крыма украинским военным понадобятся дальнобойные ракеты, например, ATACMS.

По словам генерала в отставке, такое оружие позволит украинцам легко разбомбить российские склады на территории Крыма. Кроме того, он призвал ВСУ разрушить все пути оккупантов, ведущих к полуострову и не допустить восстановления Керченского моста.

"Донбасс будет вашим. Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое "если", Запад обеспечит потребности Украины, чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных", – указал Ходжес.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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