Американский ученый назвал три вредных для мозга продуктов

Для обеспечения здоровья мозга важно снизить воспаление и влияние токсинов, а также поддерживать нормальное кровообращение. Такое мнение высказал американский ученый и специалист по нейродегенеративным заболеваниям, Дэйл Брэдесен.

Есть много факторов, которые могут привести к проблемам со здоровьем мозга, включая те, которые мы не можем контролировать, такие как генетика и возраст. Но также существуют и те, которые способствуют поддержанию мозга в хорошем состоянии, такие как физическая активность и сохранение нормального веса.

Диета с высоким содержанием питательных веществ, богатая антиоксидантами, полезными жирами и микроэлементами, может быть полезна здоровью мозга. Однако некоторые продукты могут оказаться вредными.

Вот три худших продукта для здоровья мозга:

Жареный цыпленок

Употребление жареной пищи связано с повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем мозга.

Желейные конфеты

Они почти не содержат питательных веществ и могут привести к ухудшению памяти и увеличению риска деменции.

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Моллюски

Следует осторожно выбирать морепродукты, поскольку потребление жареной пищи и морепродуктов с большим количеством ртути может оказать негативное влияние на мозг. Вместо этого рекомендуется употреблять рыбу, такую как лосось, скумбрия, сардины и сельдь, которые содержат много омега-3 жирных кислот и имеют низкий уровень ртути, которая может быть вредна для мозга.

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