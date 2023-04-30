Ананасовый торт "Птичка": самый простой рецепт вкусной выпечки
Предлагаем вам простой и доступный рецепт приготовления лёгкого десерта с тропическим оттенком. Ананасовый торт "Птичка" является идеальным вариантом для любителей фруктовых десертов с легкими и свежими вкусами, которые можно приготовить из обычных и доступных ингредиентов.
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Ингредиенты:
- 1 банка (425 г) консервированных ананасов;
- 250 г муки;
- 400 г сахара;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 2 больших яйца;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 115 г сливочного масла;
- 250 г сахарной пудры;
- 1 пачка (225 г) сливочного творога;
- по желанию: обжаренный сладкий кокос.
Сначала в большой миске нужно смешать все ингредиенты для теста: ананас с соком, муку, сахар, разрыхлитель, яйца и ванильный экстракт.
Затем полученное тесто выливают в смазанную форму размером 23 на 33 см и выпекают в духовке при температуре 165 градусов примерно 45 минут или до золотистого цвета.
Для приготовления крема необходимо взбить все ингредиенты – масло, сахарную пудру и сыр. После того как пирог охладился, на него наносят крем, а если хочется, то можно посыпать сверху обжаренным кокосом.
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