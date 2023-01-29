Анатолийский леопард, считавшийся вымершим 45 лет назад, попал на видео в Турции

В Турции видеокамера сняла редкого анатолийского леопарда, считавшегося пропавшим видом. Официально считается, что популяция Panthera pardus tulliana исчезла в 1974 году.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции на своем сайте сообщило, что бродившего по горам анатолийского леопарда зафиксировали дважды в двух отдельных регионах. Выяснилось, что он проходит более 25 км в день.

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На видео, обнародованном в соцсетях министром сельского и лесного хозяйства Турции Вахитом Кириши, видно, как леопард гуляет по разным горным местностям.

Большинство видео было снято фотоловушками днем, но в одном ролике видно, как животное передвигается по высокой траве ночью.

Министр Кириши сказал: "Мы будем продолжать следовать его следам и наблюдать за его путем... Эта древняя земля навсегда останется его родиной, его величие навеки". Власти страны собираются провести ряд исследований, чтобы выяснить карту распространения подвида анатолийского леопарда и осуществить идентификацию особей. В Турции надеются, что им удастся восстановить популяцию этих животных.

Анатолийские леопарды считались пропавшим видом. Ранее сообщалось, что последний леопард был убит в 1974 году. Однако в 2019 году был замечен самец анатолийского леопарда. Вид этих диких кошек был почти доведен до вымирания из-за трофейной охоты. По оценкам экспертов, в дикой природе все еще живет всего 10-15 анатолийских леопардов.

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