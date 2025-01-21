Аномальная зима: в Укргидрометцентре рассказали, как долго будет держаться 'весенняя' погода и когда ждать резких изменений

Ближайшая неделя обещает быть спокойной и стабильной в плане погоды, без резких температурных колебаний. Эксперт прогнозирует облачную погоду в ближайшие дни.

Об этом в комментарии для NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. "А 22-23 января атмосферное давление несколько снизится, и это откроет возможность поступлению атмосферных фронтов, хоть и малоактивных, – говорит Птуха, – Они принесут небольшой дождь и мокрый снег. Но эти осадки будут достаточно локальные – 22 января прежде всего ночью на Закарпатье, а днем в целом по правобережной Украине и 23 января уже на большей части территории".

"Но, опять же, это небольшой дождь, местами с мокрым снегом и только местами", – отмечает метеоролог.

Незначительные осадки могут наблюдаться еще 24 января, но уже 25-го снова установится сухая погода, поскольку атмосферные фронты отступят.

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Ветер будет преимущественно юго-восточного направления и будет иметь умеренную силу. "На западе и юго-западе страны ночью и в утренние часы в течение ближайших нескольких суток местами возможно образование туманов", – отметила Птуха.

В течение этой недели температурные показатели будут такими: ночью от +2 до -4 градусов, днем 0...+5. В самых южных регионах и на Прикарпатье температура днем может достигать +9 градусов. "Холоднее всего 22-23 января прогнозируется в восточных областях и в Карпатах – днем температура будет держаться около нуля", – отмечает синоптик.

В конце недели ожидается небольшое потепление: ночью 24-25 января температуры будут колебаться от +4 до -2, а днем будут повышаться до +1...+7, местами на юге до +10. В то же время в северо-восточных регионах и Карпатах сохранится более прохладная погода – ночью до -5 градусов, а днем до +3.

Самыми теплыми днями в ближайшей синоптической перспективе станут 26-27 января – воскресенье и понедельник. В Киеве температура воздуха у поверхности земли может подняться до +10 градусов. "Впоследствии атмосферные условия изменятся, и в регион начнет поступать более прохладный воздух, что приведет к снижению температуры. Однако это падение будет незначительным, и показатели вернутся к нынешнему уровню", – объясняет Птуха.

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На Киевщине 21 января осадков не ожидается, температура ночью около 0 градусов, днем +1...+3. В дальнейшем, 22-23 января, возможны небольшие дожди или мокрый снег в некоторых районах. В то же время дневная температура немного повысится и составит +2...+4 градуса.

"24 января местами небольшой мокрый снег, днем с дождем, а 25-го уже без осадков. Температура воздуха ночью уже перейдет на плюсовую: 0...+2, а днем +3...+5 градусов", – отмечает Птуха.

26 января жителей Киева порадует теплая погода: температура днем поднимется до +6...+8 градусов. А уже 27 января ожидается настоящее "весеннее" потепление – столбики термометров покажут +8...+10 градусов.

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца января существенных изменений зимней погоды не предвидится. Температурный режим будет оставаться выше климатической нормы.

Напомним, климатологи объяснили, почему украинские зимы стали теплыми.

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