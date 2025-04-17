Аномально жарко: климатолог рассказала, чего ожидать от погоды в 2025 году

Весна 2025 года в Украине началась с поразительной погодной аномалии — теплые температуры, почти полное отсутствие осадков и раннее пробуждение природы стали очередными признаками климатических изменений, все активнее влияющих на погодные процессы в регионе. Еще в марте наблюдались значительные отклонения от климатической нормы, а впереди жаркое, засушливое лето с риском новых температурных рекордов и повышенной пожарной опасности.

Март этого года был очень теплым: средняя температура воздуха на большинстве территорий превышала норму на 3,5–5 градусов. В северных и северо-восточных регионах температура колебалась в пределах 6–6,5 °C, а на юге Одесщины – более 8 °C. Аномально высокие показатели были обусловлены как ночными, так и особенно дневными температурами, которые в отдельные дни достигали более 20 градусов. Об этом рассказала климатология Вера Балабух.

Одновременно почти вся территория страны страдала от недостатка осадков — в некоторых центральных и южных областях за месяц выпало менее половины нормы. Такая ситуация была связана с преобладанием антициклональной погоды, что также снизило скорость ветра.

В начале апреля произошло кратковременное похолодание: температура ночью снижалась до -5–7 градусов, хотя среднесуточные значения оставались положительными. Это снижение привело к тому, что первая декада месяца оказалась холоднее нормы на 1–4 градуса. Однако уже во второй декаде апреля ожидается резкое потепление — средние температуры должны быть выше нормы на 2–3 градуса и превысить отметку 15 °C, что характерно скорее для лета, чем весны. В то же время, климатолог предупреждает: несмотря на потепление, не стоит исключать кратковременные похолодания, ведь весенняя погода остается очень изменчивой.

Нынешняя весна пришла в Украину раньше времени. Уже в декабре и январе температура превышала ноль, что повлекло за собой раннее цветение первоцветов и появление почек. Холод вернулся только в феврале – и ненадолго.

По предварительным оценкам, лето 2025 года в Украине будет жарким и сухим. Прогнозируется, что средняя температура воздуха в летние месяцы превысит норму на 2 градуса, тогда как количество осадков, наоборот, будет меньше обычного. Это создает предпосылки высокого уровня пожарной опасности. Как отмечает Балабух, температурные рекорды и погодные крайности уже стали привычными для каждого лета, так что и в этом году ситуация, вероятно, не будет исключением.

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Несмотря на технологические достижения, долгосрочные прогнозы не позволяют точно предсказать предельные температуры. Только за несколько дней до конкретного события можно получить точные метеоданные. Сезонные оценки лишь определяют общую картину относительно осадков и температур.

Климатологиня также обращает внимание на то, что из-за изменения климата происходит смещение природных зон, что отрицательно сказывается на урожайности многих культур. Жаркие периоды и недостаток влаги становятся все большим вызовом для выращивания таких привычных овощей, как капуста, огурцы или картофель. Эти тенденции только усиливаются, аграриям и садоводам придется адаптироваться к новым реалиям.

Ранее мы говорили о прогнозе погоды в Украине на 15 апреля.

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