Аномальное тепло и дожди: какой будет погода в Украине в конце сентября

На следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая погода с небольшими осадками в некоторых регионах. Теплый воздух будет поступать с южного и юго-восточного направлений через развитие циклонов в западной и центральной Европе.

Большинство регионов Украины будут наслаждаться сухой и солнечной погодой, а температуры днем будут достигать почти летних показателей. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Понедельник, 23 сентября, начнется с переменной облачности по всей территории страны. Ночью и утром на западе и местами на севере возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 °С, на юге и в центре +11…+16 °С. Днем столбики термометров покажут +23…+29 °С, а в Карпатах и на севере – +18…+23 °С.

Погодя в Украине 23 сентября. Источник: meteo.gov.ua Погодя в Украине 23 сентября. Источник: meteo.gov.ua

Вторник, 24 сентября, обещает продление сухой и теплой погоды благодаря влиянию антициклона. Ветер сменится на восточный или юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура будет +7…+12 °С, на юге до +17 °С. Днем во всех областях будет тепло: от +24 до +29 °С, а в Карпатах – +18…+23 °С.

В среду, 25 сентября, погодные условия несколько ухудшатся в западных областях и в Приазовье, где прогнозируют дожди. В Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +10…+15 °С, а на северо-востоке – до +5 °С. Днем в западных областях будет прохладнее – +16…+21 °С, на остальной территории – +21…+26 °С.

Четверг, 26 сентября, принесет кратковременные дожди на запад страны, в Крым и Приазовье. В других регионах сохранится сухая погода. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +15 °С, а на юге до +20 °С. Днем на большей части страны будет тепло – +22…+27 °С, в Карпатах – +16…+21 °С.

В пятницу, 27 сентября, возможны небольшие дожди в северных областях. Ветер южного и юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура ночью будет оставаться в пределах +13…+18 °С, на юге до +21 °С. Днем теплее на юге и востоке – до +29 °С, на западе будет прохладнее – +18…+23 °С.

Суббота, 28 сентября, принесет сухую погоду по всей стране, за исключением западных регионов, где возможны дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температуры будут держаться на уровне +12…+18 °С, а на юге – до +21 °С. Днем на западе и севере ожидается +17…+22 °С, в центральных и южных регионах – до +30 °С.

Воскресенье, 29 сентября. Завершится неделя неустойчивой погодой в западных, северных и центральных областях, где ожидаются дожди. На востоке и юге еще сохранится сухая и теплая погода. Ветер будет переменным, с юго-западного на северо-восточный в западных областях 5-10 м/с. Ночью температура составит +12…+17 °С, днем – +23…+28 °С, в западных и северных регионах немного прохладнее – +17…+22 °С.

Погода на неделю в Киеве. Источник: meteo.gov.ua Погода на неделю в Киеве. Источник: meteo.gov.ua

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