Арехологи заявили, что нашли потерянную гробницу Антония и Клеопатры

Египетские историки считают, что они близки к раскрытию давно утраченной гробницы Марка Антония и Клеопатры. Археологи полагают, что они определили скрытое место склепа.

Там же, по мнению ученых, вместе похоронены лидеры. Об этом сообщает Mirror.

Место захоронения было окончательно оценено в регионе Тапосирис Магна, в 30 км (18 милях) от Александрии. По словам египетского археолога Захи Хавасса, они похоронены в одной гробнице.

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"Мы так близко, чтобы определить точное месторасположение гробницы; мы на правильном пути. Мы знаем, где именно нам нужно копать", – добавил исследователь.

Отмечается, что Клеопатра VII Филопатор являлась последней действующей правительницей королевства Птолемеев в Египте. Согласно распространенному мнению, она и Марк Антоний покончили жизнь самоубийством в августе 30 года до нашей эры, когда ей было 39 лет, позволив жереху укусить их.

Но некоторые утверждают, что ее убили, и говорят, что обнаружение ее тела поможет предоставить доказательства тому подтверждение. Марк Антоний был римским политиком и полководцем. Ему были назначены восточные провинции Рима, включая клиентское королевство Египет, которым тогда правили Клеопатра.

Напомним, тысячелетнюю мумию с длинными волосами и в странной позе обнаружили в Перу.

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