Аренда 1-комнатных квартир в Украине ощутимо подешевела: какие сейчас цены
Владельцы однокомнатных квартир во многих крупных городах пересмотрели цены, в основном уменьшив их. За последние полгода стоимость аренды такого жилья снизилась на 2-31%.
Наиболее ощутимое падение наблюдалось в Полтаве, где цены снизились на 31%, установившись в среднем на уровне 9000 грн. Как отметили на крупном профильном портале, стоимость аренды квартир также заметно уменьшилась в Ужгороде – цены упали на 10%. Об этом пишет OBOZ.UA.
Во Львове аренда подешевела на 9%. Кроме этого:
- в Ровно, Виннице – 4%;
- в Киеве – на 3%;
- в Хмельницком – на 2%.
Рост цен был зафиксирован только в двух городах:
- В Одессе аренда поднялась на 6%;
- в Ивано-Франковске – на 3%.
По данным аналитиков, в остальных городах стоимость аренды однокомнатных квартир осталась без изменений.
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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине.
Согласно анализу экспертов, аренда однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 4000 до 17 000 грн. Высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 17 000 грн. Кроме этого:
- в Ужгороде – в среднем 16 800 грн;
- в Киеве – 16 500 грн.
Самую доступную аренду предлагают в Харькове – в среднем 4000 грн. К городам с самыми низкими ценами также относятся:
- Запорожье – в среднем 5000 грн;
- Николаев – 5400 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.
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