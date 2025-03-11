Оренда 1-кімнатних квартир в Україні відчутно подешевшала: які зараз ціни

Власники однокімнатних квартир у багатьох великих містах переглянули ціни, здебільшого зменшивши їх. За останні пів року вартість оренди такого житла знизилася на 2-31%.

Найбільш відчутне падіння спостерігалося в Полтаві, де ціни знизилися на 31%, встановившись у середньому на рівні 9000 грн. Як зазначили на великому профільному порталі, вартість оренди квартир також помітно зменшилася в Ужгороді – ціни впали на 10%. Про це пише OBOZ.UA.

У Львові оренда подешевшала на 9%. Окрім цього:

у Рівному, Вінниці – 4%;

у Києві – на 3%;

у Хмельницькому – на 2%.

Зростання цін зафіксували лише у двох містах:

В Одесі оренда піднялася на 6%;

в Івано-Франківську – на 3%.

За даними аналітиків, у решті міст вартість оренди однокімнатних квартир залишилася без змін.

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Яка вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні

Згідно з аналізом експертів, оренда однокімнатної квартири в Україні коливається в межах від 4000 до 17 000 грн. Найвищі ціни зафіксовано у Львові – в середньому 17 000 грн. Окрім цього:

в Ужгороді – у середньому 16 800 грн;

у Києві – 16 500 грн.

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Україні. Джерело: lun.ua

Найдоступнішу оренду пропонують у Харкові – в середньому 4000 грн. До міст із найнижчими цінами також належать:

Запоріжжя – у середньому 5000 грн;

Миколаїв – 5400 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оренда житла у Києві б'є рекорди.

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