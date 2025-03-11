Аренда 1-комнатных квартир в Украине ощутимо подешевела: какие сейчас цены

Владельцы однокомнатных квартир во многих крупных городах пересмотрели цены, в основном уменьшив их. За последние полгода стоимость аренды такого жилья снизилась на 2-31%.

Наиболее ощутимое падение наблюдалось в Полтаве, где цены снизились на 31%, установившись в среднем на уровне 9000 грн. Как отметили на крупном профильном портале, стоимость аренды квартир также заметно уменьшилась в Ужгороде – цены упали на 10%. Об этом пишет OBOZ.UA.

Во Львове аренда подешевела на 9%. Кроме этого:

в Ровно, Виннице – 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

Рост цен был зафиксирован только в двух городах:

В Одессе аренда поднялась на 6%;

в Ивано-Франковске – на 3%.

По данным аналитиков, в остальных городах стоимость аренды однокомнатных квартир осталась без изменений.

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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине.

Согласно анализу экспертов, аренда однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 4000 до 17 000 грн. Высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем 17 000 грн. Кроме этого:

в Ужгороде – в среднем 16 800 грн;

в Киеве – 16 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине. Источник: lun.ua

Самую доступную аренду предлагают в Харькове – в среднем 4000 грн. К городам с самыми низкими ценами также относятся:

Запорожье – в среднем 5000 грн;

Николаев – 5400 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Киеве бьет рекорды.

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