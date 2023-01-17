Алексей Арестович написал заявление на увольнение из ОП после скандала

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Недавно он попал в скандал, заявив, что в многоэтажку попала не российская ракета, а сбитые украинской ПВО обломки.

Это вызвало общественный резонанс, а украинцы заявили, что Арестович подыгрывает российской пропаганде и методичкам Кремля. Заявление на увольнение опубликовано в Facebook-странице Арестовича.

"Написал заявление об увольнении с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", – написал Арестович.

Арестович написал заявление об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента - Алексей Арестович скандал

Он добавил фото написанного заявления об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента. Документ написан на имя руководителя ОП Андрея Ермака.

Арестович написал заявление об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента - Алексей Арестович скандал

Что известно о скандальном заявлении Арестовича и реакции украинцев

Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина заявил, что якобы украинские силы ПВО сбили ракету Х-22. Ее обломки упали на подъезд многоэтажки в Днепре и взорвались.

Это неправдивое заявление очень быстро разнесли пропагандистские СМИ не только на свою аудиторию, но и на западную. В частности, пропагандисты массово распространили заявление как "признание" в том, что россия не виновата.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что у Украины нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22. С начала полномасштабной войны россия выпустила более 210 ракет этого типа, ни одну из них не сбила украинская ПВО. Это касается и ракетного удара по Днепру 14 января.

Арестович пытался оправдаться по своим словам, а в другом эфире Фейгина попросил прощения. Однако украинцев не удовлетворила подобная реакция. Советник ОП они называют врагом, работающим на Россию.

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет: 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

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