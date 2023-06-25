Археолог-любитель нашел в Германии клад с кельтскими монетами возрастом 2000 лет: первое золото кельтов в этой местности

В Бранденбурге, находящемся на северо-востоке Германии, любитель-археолог Вольфганг Херкт обнаружил старинный тайник с кельтскими монетами. Эти монеты были отлиты более 2000 лет назад и стали первым известным золотым кладом кельтов на этой территории.

Об этом пишет Obozrevatel.

По словам нумизмата и научного сотрудника Монетного кабинета замка Фриденштайн, Марьянко Пилекича, все найденные монеты имеют изогнутый профиль, поэтому их прозвали "regenbogenschüsselchen", что в переводе с немецкого означает "радужные". Также он выдвинул предположение, что одинаковый вид монет говорит о том, что все они были скрыты одновременно.

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Всего найдена 41 золотая монета, из которых 19 являются статерами, имея диаметр 0,7 дюйма (2 сантиметра) и средний вес 0,2 унции (7,3 грамма). Остальные 22 монеты имеют диаметр 0,5 дюйма (1,4 сантиметра) и средний вес 0,06 унции (1,8 г).

Вольфганг Херкт рассказал журналистам, что получил разрешение на проведение археологических раскопок от собственника земли еще в 2017 году, когда работал рядом с деревней Байц. Во время работ он заметил что-то блестящее и предположил, что это крышка от бутылки. Однако при ближайшем обзоре оказалось, что это была кельтская золотая монета. Найдя еще 10 монет, Херкт сообщил об открытии государственного археологического музея, чьи археологи обнаружили оставшийся клад.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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