Археологи нашли около Рима останки убитых и съеденных гиенами неандертальцев

Группа ученых из Археологического управления Латинской Америки и Университета Тор Вергата в Риме подтвердила, что обнаруженные кости принадлежат семи взрослым лицам (четырем мужчинам и трем женщинам), а также одному мальчику. Согласно исследованиям экспертов, нескольким образцам костей может быть от 50 тысяч до 68 тысяч лет, тогда как самые древние датируются около 100 тысяч лет.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые предполагают, что пещера была закрыта более 60 тысяч лет назад из-за обрушения, вероятно, вызванного землетрясением. Это привело к сохранению остатков неандертальцев в течение десятков тысяч лет, сделав их ценной археологической находкой. Профессор археологии из Университета Тор Вергата Марио Рольфо отметил, что этот природный объект поможет исследователям получить много ценных сведений о прошлом.

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На месте раскопок рядом с костями были обнаружены следы крупных оленей, диких лошадей и гиен. Эксперты утверждают, что большинство неандертальцев были жертвами охотившихся на них гиен. Эти хищники сначала убивали свою добычу, а затем перетаскивали в пещеру, которую использовали как свое логово. Ученые предполагают, что гиены специализировались на охоте на больных и пожилых неандертальцев.

Дополнительно, исследователи не исключают, что перед тем, как пещеру заселили гиены, она могла служить домом самим неандертальцам.

Напомним, во Франции была найдена каменная карта в возрасте 4000 лет.

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