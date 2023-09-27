Археологи нашли ранее неизвестный язык на территории Турции (фото)

В Турции археологи нашли надписи на неизвестном индоевропейском языке. Это произошло во время раскопок в районе Богазкале в Чоруме, где находится Хаттуса, столица хеттов.

Как сообщает Arkeonews, ученые из Вюрцбургского университета обнаружили свидетельство существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках столицы древнего царства хеттов.

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Этот народ жил в Анатолии около 3500 лет назад. У них была письменность: сохранились глиняные таблички с государственными договорами и указами, молитвами, мифами и заклинаниями для ритуалов. Всего около 30 тысяч рукописей были написаны преимущественно на хеттском языке, древнейшем из индоевропейской языковой семьи.

При раскопках ученые обнаружили, что часть ритуального текста, написанного на хеттском языке, содержала слова из ранее неизвестного языка. Лингвисты считают, что это язык страны Калашма, расположенный в северо-западной части центрального хеттского региона (современные города Болу или Гереди).

По словам ученых, у хеттов был выражен интерес к записи ритуалов на иностранных языках, например, на палайском и лувийском. Ученые считают, что новый язык тесно связан с лувийскими поздними бронзовыми временами, но насколько — покажут дальнейшие исследования.

Хеттское царство было одним из крупнейших военных государств своего времени, воевавшим с великими фараонами Египта, в частности Рамсесом Великим. Приблизительно в 1180 году до нашей эры могучая империя внезапно распалась на не исчезающие неохетские города-государства.

Напомним, в Замбии нашли деревянное сооружение в возрасте 476 тысяч лет.

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