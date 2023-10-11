Археологи нашли в Африке деревянное сооружение в возрасте 476 тысяч лет: старейшая деревянная конструкция в мире

Археологи обнаружили в Африке следы деревянного сооружения, возраст 476 тысяч лет. Это сооружение может стать самой древней известной деревянной конструкцией.

Об этом пишет УНИАН.

Остатки древесины были обнаружены в бассейне реки Каламбо в Замбии, рядом с водопадом Каламбо. Согласно описанию нового исследования, опубликованного в журнале Nature, эти остатки состоят из "двух переплетенных брусков, соединенных поперек намеренно вырезанной выемкой".

Судя по следам каменных инструментов, очевидно, что это была не просто случайная древесина. Этот объект, вероятно, был создан намеренно и возможно служил частью сооружения, например пешеходной дорожки или поднятой платформы, защищавшей от периодических наводнений в этом регионе.

Эта находка уникальна, поскольку древесина очень редко хранится в таком состоянии в течение столь длительного времени. Как правило, влияние стихий быстро разрушает древесину. Однако благодаря постоянному уровню воды вокруг водопада Каламбо, эта древесина осталась в хорошем состоянии.

Ученые из Ливерпульского университета определили возраст древесины с помощью нового метода люминесцентной датировки. Этот метод измеряет возраст объекта, учитывая, когда минералы в окружающем остатки песка были впервые повлияны солнечным светом.

По результатам исследования установлено, что возраст постройки составляет 476 тысяч лет. Это свидетельствует о том, что эта постройка существовала задолго до появления Homo sapiens, что указывает на то, что другие виды гомининов могли быть ее создателями.

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Это открытие вносит существенные коррективы в наше понимание древних людей того времени. Оно говорит о том, что люди каменного века, вероятно, не были исключительно путешественниками. Водопад Каламбо имел устойчивый источник воды и богатый лес, который мог использоваться для строительства постоянных построек, существовавших поколениями.

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