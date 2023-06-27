Археологи нашли в Германии останки прямобивных слонов в возрасте 125 000 лет, которые были втрое больше современных.

Новые исследования показали, что неандертальцы имели способность формировать большие группы и охотиться на огромных слонов, которые были втрое больше современных. Эти выводы были сделаны на основе изучения скелетных останков прямобивных лесных слонов, найденных в Германии вблизи Галле.

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили кости около 70 животных, живших около 125 000 лет назад во время периода Плейстоцена. Находки были обнаружены в крупном угольном карьере, который теперь превратился в искусственное озеро в 1980-х годах.

Взрослые особи этих древних животных были гораздо больше шерстистых мамонтов и весили до 13 тонн, что втрое превышает вес современных индийских слонов.

Одним из соавторов исследования, профессором археологии из Лейденского университета в Нидерландах, Вилом Ребруксом, было отмечено, что охота на этих гигантских животных была жизненно необходимой для выживания неандертальцев в данной местности. Это дало первое ясное представление о том, как неандертальцы обеспечивали себе пищу, а также первое неизвестное доказательство охоты на слонов в эволюции человека.

Исследование также указывает на то, что неандертальцы, жившие на этой территории в течение 2 000-4 000 лет, образовывали социальные группы значительно большего размера, чем раньше считалось, и были менее подвижными.

На основе новых исследований выявлено, что древние неандертальцы активно влияли на свою среду путем использования огня и оказали значительное влияние на самых крупных животных, существовавших в то время.

Исследователи пришли к выводу, что неандертальцы охотились за слонами, а не просто собирали остатки пищи, это подтверждено анализом возрастных и половых признаков найденных костей. Оказалось, что большинство из них принадлежало самцам, обычно молодым или старым.

Ученым кажется, что это был типичный выбор охотников, охотившихся на самую большую добычу.

Взрослым самцам было легче охотиться, чем самкам, обычно передвигающимся стадами, защищая свое потомство. Они проводят большую часть времени в одиночку, поэтому их легче поймать, загнав в болото или ловушку.

Эти огромные слоны были очень калорийной пищей, которая была распространена в этих местностях. Еды из слона хватало неандертальцам на несколько месяцев.

Возможно, неандертальцы хранили пищу на более длительные периоды, что раньше не было известно, или они жили в гораздо больших группах, чем думалось ранее.

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Ученые утверждают, что неандертальцы охотились на животных с помощью кремневых инструментов, оставивших четкие следы на хорошо сохранившихся костях. Эти следы типичны для порезов, возникающих при срезании и соскабливании мяса с костей.

Кроме того, были найдены следы костров, а именно древесного угля. Это может указывать на то, что древние люди могли сушить мясо, развешивая его на стойках и разводя под ними огонь.

Напомним, ученые узнали, что у майя был очень высокий уровень стоматологии, доступный даже бедным.

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