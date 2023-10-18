Археологи нашли в Италии останки женщины, с которой Да Винчи писал Мона Лизу

Итальянские археологи обнаружили останки, вероятно, принадлежавшие женщине, послужившей прототипом для известного портрета Лизы дель Джокондо, созданного Леонардо да Винчи, более известного под именем Мона Лиза. Согласно одной из распространенных версий, Мона Лиза была написана лицом Лизы Джерардини, жены торговца шелком из Флоренции. Леонардо да Винчи был приглашен для создания портрета Лизы, когда она была беременна.

Об этом пишет korespondent.net.

После смерти ее мужа Лиза ушла в монастырь Святой Урсулы во Флоренции. Умершие в возрасте 63 лет в июле 1542 года, она была похоронена в подвале, расположенном под полом оставленного монастыря. Сейчас археологи производят раскопки на этом месте.

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Под полом бывшего монастыря на глубине около полутора метров были найдены несколько костей черепа, ребер и позвонков, вероятно принадлежавших женщине. После анализа ДНК этих костей и сравнительного анализа с остатками двух детей Лизы, Бартоломео и Пьеро, обнаруженных возле церкви Santissima Annunziata во Флоренции, специалисты смогут подтвердить, принадлежали ли эти остатки Лизе Джерардини.

Если результаты будут положительными, проведут процедуру восстановления подлинного лица Лизы. Это позволит выяснить, насколько облик этой женщины соответствует известному портрету Джоконды Леонардо да Винчи.

Напомним, в Италии нашли запечатанную гробницу с изображением Цербера, охраняющего подземный мир

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