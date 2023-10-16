Археологи нашли в Китае ремесленную мастерскую в возрасте 2000 года: пережила несколько императорских династий

В провинции Шаньдун на востоке Китая археологи нашли давнюю ремесленную мастерскую, относящуюся к периоду Воюющих царств (475 г. до н. э. – 221 г. до н. э.), когда продолжались внутренние конфликты между первыми китайскими государствами. Нашли ее в руинах древней столицы царства Чжу, которая сейчас известна как Цзоучэн.

Об этом сообщает Синьхуа.

Ученые предполагают, что после объединения Китая в одно государство и после правления первой династии Цинь (221-207 до н. э.) и затем династии Хань (202 до н. э. – 220 н. э.) это здание служило для местной администрации.

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Во время археологических раскопок в этом месте было найдено 243 экземпляра керамики, 821 глиняную печать и заготовки для их изготовления с древними иероглифами, которые использовали местные чиновники.

Это открытие позволит подробнее изучить жизнь в старинной столице в течение этого периода и выяснить, как она менялась на протяжении многих веков.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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