Археологи знайшли у Китаї ремісничу майстерню віком 2000 років: пережила кілька імператорських династій

У провінції Шаньдун на сході Китаю археологи знайшли давню ремісничу майстерню, яка відноситься до періоду Воюючих царств (475 р. до н. е. - 221 р. до н. е.), коли тривали внутрішні конфлікти між першими китайськими державами. Знайшли її в руїнах стародавньої столиці царства Чжу, яка зараз відома як Цзоучен.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Науковці припускають, що після об'єднання Китаю в одну державу та після правління першої династії Цінь (221-207 до н. е.) і потім династії Хань (202 до н. е. - 220 н. е.) ця будівля служила для місцевої адміністрації.

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Під час археологічних розкопок в цьому місці було знайдено 243 екземпляри кераміки, 821 глиняну печатку та заготовки для їх виготовлення зі стародавніми ієрогліфами, які використовували місцеві чиновники.

Це відкриття надасть можливість докладніше вивчити життя в старовинній столиці протягом цього періоду та з'ясувати, як воно змінювалося протягом багатьох століть.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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