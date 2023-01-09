Археологи обнаружили древнейшие доказательства использования серебра в качестве валюты в Израиле (фото)

Команда израильских археологов объявила, что обнаружила древнейшие доказательства использования серебра в качестве валюты в Леванте. Находки датируются более 3600 лет, что на 500 лет раньше предварительных оценок.

Исследователи из Университета Хайфы и Еврейского университета сообщили, что серебро, которое нашли во время раскопок в Израиле и секторе Газа, датируется периодом средней бронзы и происходит либо из древней Анатолии, либо с территории древней Греции. Об этом пишет The Times of Israel.

"Это означает, что мы являемся свидетелями первых доказательств того, что существовала непрерывная и долгосрочная торговля металлами между Левантом и Анатолией уже за 1700 лет до нашей эры", – сказала доктор Цилла Эшель из Хайфского университета.

Открытие показывает, что древние города в регионе имели гораздо более развитые междугородные торговые отношения и местную экономику, чем считалось ранее.

Сокровища серебра были найдены в израильских городах Мегиддо, Гезер и Шило, а также в Тель-эль-Аджуле в секторе Газа. Их разное происхождение было обнаружено с помощью изотопного анализа.

"Раньше археологи отслеживали торговые пути с помощью керамики, но не на каждом торговом пути есть керамические доказательства. Это первый раз, когда мы делаем это для серебра в бронзовом веке", – добавила Эшель.

Напомним, ранее в Германии обнаружили колодец старше 3000 лет наполненный ритуальными жертвами.

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