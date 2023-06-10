Археологи обнаружили и воспроизвели древнейший музыкальный инструмент на Ближнем Востоке (фото)

Археологи воспроизвели музыкальный инструмент, которым люди пользовались около 12 тысяч лет назад. Речь идет о флейте, которая использовалась для охоты на уток и других мелких птиц на севере Израиля.

Французско-израильская команда археологов обнаружила фрагменты семи разных флейт, датируемых примерно 10 000 годом до нашей эры. Это крупнейшая коллекция доисторических звуковых инструментов, когда-либо найденных в Леванте, сообщает THE TIMES OF ISRAEL.

Отмечается, что части флейт были обнаружены в месте Эйнан/Айн Маллаха, небольшой деревне примерно в 35 км к северу от Галилейского моря. Это место было заселено с 12 000 до н. э. до 8 000 г. до н.

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Одна из флейт была обнаружена полностью, и, насколько известно, она единственная в мире в таком состоянии сохранности. Воспроизведенная флейта издает визг, придыхающий свист, который, по мнению исследователей, мог быть имитацией хищных птиц, в частности соколов, едящих мелких водоплавающих птиц.

Напомним, в Колумбии нашли сокровища, принадлежавшие цивилизации муиска.

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