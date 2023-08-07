Археологи обнаружили огромный меч и бронзовое зеркало в японском захоронении 4 века

Археологи обнаружили бронзовое зеркало необычной формы и большой железный меч в кофуне Томиомаруяма, древнем могильном кургане в Японии. Курган был построен во второй половине IV века и раскопки начались в 2018 году.

По данным газеты The Asahi Shimbun, зеркало и меч были найдены в глине, покрывавшей деревянный гроб длиной 5 метров, который, в свою очередь, был найден в предварительном захоронении.

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Эксперты считают эту находку беспрецедентной. Зеркало имеет форму щита и сложные узоры на оборотной стороне, а меч, длина которого составляет около 2,37 метра, имеет изогнутое лезвие.

По мнению учёных, меч был церемониальным предметом, а не оружием. Археологи надеются, что изучение содержания гроба раскроет интересные детали о погребенном лице. Период Кофун был характерен для распространения культуры курганов и возникновения одноименного страны в районе Ямато (современная префектура Нара) от III до VII века.

Напомним, в Милане обнаружили скелет мужчины, казненного колесом Екатерины.

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