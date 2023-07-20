Археологи обнаружили останки древнего карликового бегемота в Греции (фото)

Археологи обнаружили окаменелость древнего карликового бегемота на острове в Греции. Сохранившиеся останки, датируемые 350 000 годом до нашей эры, были обнаружены на Крите.

Открытие совершили на прошлой неделе на плато Катаро на горе Дикте к востоку от популярного курортного острова. Это первый случай, когда в Греции была найдена такая "высокая концентрация окаменелостей карликового бегемота", сообщает Newsweek.

Бегемот-пигмей или карликовый бегемот является небольшим представителем семейства бегемотов. Сейчас животные происходят из Западной Африки, живут в болотах и лесах.

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Плато Катаро расположено на высоте около 3600 футов над уровнем моря. Окаменелости часто находят на таких высоких местах, где век почвы и осадка покрывают кости и в конце концов хоронят их.

Остальные животные были найдены на Крите и других греческих островах. Было обнаружено, что карликовые слоны обитали на островах Эгейского моря, включая Наксос и Родос. Подобные окаменелости могут информировать исследователей об экосистемах, существовавших тысячи лет назад.

Напомним, в Испании нашли кельтиберийский город, которому более 2 тысяч лет.

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