Археологи обнаружили самый старый в Европе поселок на сваях (фото)

Под бирюзовыми водами Охридского озера в Албании ученые обнаружили, возможно, одно из самых древних оседлых сообществ Европы. Исследователи пытаются разгадать тайну того, почему она скрывалась за крепостью оборонительных шпиц.

Археологи считают, что на участке албанского берега озера когда-то около 8000 лет назад было поселение на сваях. Это делает его старейшим селом на берегу озера в Европе, обнаруженным на сегодняшний день, сообщает AFP.

В то же время, радиоуглеродное исследование датирует это место между 6000 и 5800 годами до нашей эры. Самые древние другие такие деревни были обнаружены в итальянских Альпах и датируются примерно 5000 годом до нашей эры.

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"Это на несколько сотен лет старше, чем ранее известные места обитания озер в Средиземноморье и Альпийских регионах", – рассказал Альберт Хафнер, профессор археологии из Бернского университета Швейцарии.

Считается, что в поселении проживало от 200 до 500 человек, дома были построены на сваях над поверхностью озера или в районах, регулярно затопляемых подъемом воды. Во время недавнего погружения археологи обнаружили доказательства того, что поселение было укреплено тысячами досок с шипами, которые использовались как оборонительные баррикады.

Исследователи подсчитали, что около 100 000 шипов были забиты в дно озера близ Лина.

Напомним, ученые раскрыли истинную причину смерти принца Эдуарда или Черного принца.

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