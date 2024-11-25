Археологи обнаружили у Сирии уникальную находку: может изменить историю цивилизации человечества

Революционное археологическое открытие изменяет наше понимание истории письменности. Ученые из Университета Джона Гопкинса обнаружили древнейшие образцы алфавитного письма, возраст которых достигает более 4400 лет.

Во время исследований археологической памятки Телль Умм-эль-Марра в Сирии команда ученых натолкнулась на уникальные глиняные цилиндры с древними письменными символами. Проведенная радиоуглеродная датировка подтвердила, что находка на полтысячелетия старше древних известных до сих пор алфавитных текстов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Это открытие демонстрирует, что человечество экспериментировало с новыми способами коммуникации гораздо раньше и в других регионах, чем мы предполагали", – подчеркивает профессор археологии Глен Шварц. Это открытие ставит под вопрос традиционную теорию о появлении алфавита в Египте около 1900 года до нашей эры.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Артефакты были обнаружены в захоронении бронзового века вместе с другими ценными находками: шестью скелетами, ювелирными изделиями из золота и серебра, оружием и керамической посудой. Место раскопок, Телль Умм-эль-Марра, когда-то было одним из самых древних городских центров Ближнего Востока.

Это открытие побуждает ученых пересмотреть историю развития письменности, которая, как сейчас выясняется, носила более комплексный характер и охватывала более широкие географические границы, чем считалось ранее.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!