Археологи обнаружили в Англии 25 странных ям каменного века (фото)

Археологи обнаружили 25 больших ям, разбросанных по английской сельской местности, что явилось увлекательным открытием национального значения. Эти ямы были обнаружены в Линмере, Бедфордшире во время двух раскопок, проведенных в 2019 и 2021 годах.

По данным радиоуглеродной датировки, эти особенности были созданы между 8500 и 7700 годами назад, в период позднего мезолита, пишет IFLScience.

Мезолитический период в британской истории известен своим относительно ограниченным количеством доказательств, поэтому это открытие имеет большое значение. "Линмерские ямы", как их называют, имеют округлую форму с крутыми бортами и шириной до 5 метров и глубиной около 1,85 метра. Некоторые из ям имеют расклешенное дно, что делает их более широкими у основания. Эти ямы расположены в линиях, длина которых достигает 500 метров.

Отметим, что подобные мезолитические ямы были обнаружены и в других регионах Великобритании, но линмерской особенностью является их группировка вокруг бывших русел ручьев.

Профессор Джошуа Поллард из Саутгемптонского университета подчеркивает значимость этого открытия: "Мезолитические ямы Линмера являются очень увлекательным открытием. Они выделяются среди других крупных и загадочных ям, которые копали охотники-собиратели в разных частях Британии, включая Стоунхендж. Количество этих ям и их число являются поразительными".

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В некоторых из ям были найдены кости животных, важные для изучения жизни того периода. Кости принадлежали разным видам, таким как куницы, олени, кабаны и туры. Кроме того, кости зубров снабдили материал для радиоуглеродного анализа, который помог установить возраст этих ям.

Исследователи еще не выяснили точную причину создания этих ям, но предложили несколько возможных объяснений. Одна из теорий указывает на их использование для хранения пищи, но это менее вероятным, учитывая кочевничий образ жизни мезолитических людей. Другая теория указывает на духовное использование ям, связанное с их расположением рядом с водой и возможными небесными событиями, такими как солнцестояние.

Исследования продолжаются и археологи планируют исследовать связь этих ям с астрономическими явлениями, а также изучить образцы окружающей среды того времени. Уже сейчас они обнаружили следы деревьев, таких как дуб, орешник и сосна, а также крошечные кусочки пыльцы, которые помогут воссоздать ландшафт того периода.

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