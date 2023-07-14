Археологи обнаружили в Варшаве нацистскую мастерскую времен Холокоста

Археологи, раскапывавшие бывшее гетто на улице Анелвича в Варшаве, Польша, обнаружили бывшую мастерскую нацистов. Ее использовали для изготовления столовых приборов.

Эта находка уникальна, поскольку мастерская сохранилась почти полностью. Сохранился деревянный пол и основания станков, сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что мастерская использовалась как до, так и во время Холокоста. Об этом свидетельствует то, что на некоторых столовых приборах был вышит немецкий орёл.

Читайте также: В Греции нашли судно в возрасте 2500 лет, которое было полностью наполнено амфорами

"Кроме столовых приборов изготовляли также украшения, эмблемы. Мы нашли, например, значки еврейской организации "Дрор", действующей в Польше. Это была организация, которая готовила молодежь к выезду в Палестину, ее участники присоединялись к движению сопротивления. во время войны и участвовал в восстании в гетто в Варшаве", – рассказали археологи.

Исследователи также обнаружили ряд других артефактов, спрятанных под досками пола мастерской. Это были конфеты "Маковки" к Холокосту, фрагменты служебного бейджа и фрагменты книги.

В ходе работы археологи обнаружили фрагмент значка, которым пользовались работники завода Fiat, открытого в 1935 году.

Напомним, в Австрии нашли могильник раннего железного века, содержащий редкие артефакты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!