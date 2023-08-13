Археологи откопали на Ривненщине старинную шпильку и бусину (фото)

В Ривненской области вблизи Хренницкого водохранилища ученые проводят археологические раскопки. Уже удалось обнаружить несколько предметов старины.

Как сообщил украинский историк, археолог, исследователь древней и средневековой истории Волыни Виктор Баюк в Фейсбуке, на месте работают специалисты Института археологии НАН Украины совместно с Охранной археологической службой Украины, Администрацией Государственного историко-культурного заповедника в городе Луцке, Волынским Национальным университетом имени Волынским отделением Союза археологов Украины.

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Судя по фото, опубликованным Баюком, во время раскопок археологи обнаружили несколько исторических находок. Среди них булавка и бусина в форме улитки, которая, возможно, служила украшением.

Возраст находок пока не установлен. Подписчики Баюка пишут, что шпилька могла быть изготовлена еще во времена скифов (VII—III вв. до н. э.).

На днях прокуратура объявила подозрение "черному археологу" из Кировоградщины, который на территории Хмельницкой области проводил незаконные раскопки и нашел клад. После этого он пытался продать предметы III века, обладающие значительной исторической ценностью.

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