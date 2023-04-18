Археологи раскопали египетское кладбище, которому 3200 лет (фото)

В Египте археологи обнаружили 3200-летнее кладбище в Саккаре. Это место служило местом захоронения важному городу Мемфис и проливает свет на похоронную практику древней египетской элиты.

Команда смогла расшифровать подробности жизни похороненных там людей. Об этом сообщает See.news.

Отмечается, что самая большая гробница принадлежала Панаху, который присматривал за храмом Амона. Вероятно, у него не было детей, но была жена, изображенная на его могиле и описанная как "певица Амона".

Читайте также: Раскопки завершены: археологи полностью откопали загадочное сооружение, которое нашли возле Софии Киевской (фото)

Большой участок Панахи включает храм, три небольшие часовни, внутренний дворик с колоннами и подземные погребальные камеры. На территории также есть четыре меньшие часовни-гробницы.

Одна принадлежала мужу по имени Юйю, производителю золотой фольги для королевской казны. В часовне изображены родители, брат, дети, внуки и жена Юйю.

Другая серия резных изображений показывает корову, животную форму богини Хатор, на борту лодки Секера, бога подземного мира, господствовавшего над местом погребения в Мемфисе.

Другая часовня описывает родственные отношения своего владельца, но не указывает их по именам, а другие две часовни не имеют надписей.

Ранее археологи показали, как выглядела писанка времен Киевской Руси.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !