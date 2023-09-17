Археологи раскопали огромный 1500-летний дворец в городе майя (фото)

Во время раскопок на месте города майя Кабах на юго-востоке Мексики археологи раскопали развалины большого, но ранее неизвестного дворца. По предварительным оценкам, комплексу около 1500 лет.

Хотя дворец был бы поразительным сооружением, когда он был полностью неприкосновен, наиболее заметным в нем есть характеристики, которые он разделяет с развалинами шестого столетия цивилизации майя. Сходство свидетельствует о том, что миграция может объяснить, как вообще возник город Кабах, сообщает Ancient Origins.

Археологическая зона Каба расположена в регионе Пуук штата Юкатан, примерно в 100 километрах к югу от современного города Мерида. Дворец был неожиданным открытием, которое произошло благодаря другой удивительной находке.

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Недавние раскопки в Кабах обнаружили наличие двух комплексов жилых домов в одном разветвленном жилом комплексе. Это было историческое открытие, поскольку подобные постройки впервые были найдены в Кабах.

Прямоугольный дворец имел длину 26 метров и главный фасад, состоящий из портика с восемью пилястрами и девятью отверстиями. Это сооружение было украшено мотивами перьев, бисера и птиц, вырезанных на его архитектуре. На лестнице есть остатки лепной фигуры длиной до девяти метров.

Более 24 000 фрагментов различных керамических сосудов были обнаружены на территории жилого комплекса.

Напомним, в Британии обнаружили статую Тритона.

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