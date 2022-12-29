Археологи совершили очередное открытие у храма Хнума в Египте (фото)

В Египте археологи при раскопках в храме Хнума в городе Эсна обнаружили новые находки. Артефакты могут относиться к разным эпохам.

Как сообщает Министерство туризма и древностей страны, археологическая миссия обнаружила остатки здания эпохи Птолемеев, ванную комнату римской эпохи и ряд артефактов из разных исторических эпох.

Доктор Мустафа Вазири, генеральный секретарь Верховной Рады по археологии, объяснил, что раскопки были проведены в районе вне храма в Эсне, где ранее были найдены остатки хижины из песчаника, которая считалась продолжением храма в древности, остатки круглого здания из полого красного кирпича. Он рассказал, что фундаменты здания эпохи Птолемеев были сделаны из камня, а стены из глиняного кирпича также были замечены остатки архитектурных элементов, таких как небольшие колонны, которые могли служить воротами.

Также археологи нашли несколько гончарных сосудов, люльки разных форм, размеров и материалов.

Вазири добавил, что миссия также обнаружила руины здания для пекарни (или склад для оружия и охраны), построенной в городе Эсна в эпоху хедива Мухаммеда Али. Она была построена из красного и глиняного кирпича, содержала деревянные элементы, перегородки из пальм и деревья.

Профессор Мохамед Абдель-Бади, глава Центрального отдела древностей Верхнего Египта, сказал, что на северной стороне была найдена римская баня с бассейнами для купания с римской системой центрального отопления – она производила и циркулировала горячий воздух под полом комнаты.

Пол бассейнов был выстлан красным кирпичом и песчаником. Также у них были места для сидения. На красном кирпиче был нанесен слой цветного раствора и изображения растений и геометрических фигур.

В древности Эсна называлась Иунит или Та-сени, греки в свое время переименовали ее в Латополис. На этом месте существовали здания кушитов и саитов, однако здесь более или менее сохранился лишь храм Хнума. Он был построен Птолемеем V, а затем его украшением занялись Птолемей VI, Клеопатра II и Птолемей VIII.

Этот храм был посвящен богу Хнуму, его женам Менхиту и Небту, его сыну Геци и богине Нейт. Хнум в египетской мифологии – это бог плодородия, творец, создавший мир из глины на своем гончарном кругу. Он часто изображается в виде человека с головой барана, сидящего перед гончарным кругом, на котором стоит фигурка только что созданного им существа.

Археологи заметили надписи в храме, содержащие календари праздников, астрономический потолок, религиозные гимны и криптографические тексты.

Напомним, ученые доказали, что самый большой зоопарк, которому более 6000 лет, был создан египтянами.

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