Археологи в Англии нашли древний гребешок, изготовленный из человеческого черепа (фото)

Во время раскопок близ Кембриджа в Англии обнаружили странный предмет, изготовленный из человеческого черепа. При детальном анализе находки выяснилось, что это часть расчески, которую использовали наши предки.

Как пишет издание Heritage Daily, эта расческа датируется железным веком (750 г. до н. э. – 43 г. н. э.). Он имеет полукруглую форму с вырезанными зубьями на одном краю.

Читайте также: Археологи нашли средневековый артефакт с изображением Иисуса Христа (фото)

Ученые говорят, что когда исследовали находку, то выяснили, что гребень изготовлен из части человеческого черепа и, вероятно, использовался как амулет.

"Археологические данные со всей Европы свидетельствуют, что человеческая голова была действительно важной для людей железного возраста, ее даже собирали и выставляли на въездах в поселения в Британии. Этот акт мог состояться во время конфликта как "трофеи охоты за головами", – говорится в публикации.

Реконструированный рисунок расчески показывает, что сначала он имел прямоугольную форму с закругленными краями и имел круглое отверстие для крепления к одежде.

"Эта находка является одной из трех расчесок железного века, сделанных из человеческих черепов, когда-либо найденных в Великобритании. Первый был найден во время раскопок в Эрите, в 9 милях к северу от Бар-Хилл, в 1970-х годах Второй, имеющий резные линии, а не зубы, был найден во время раскопок в Харстон-Милл, что в 10 милях к югу от Бар-Хилл в начале 2000-х годов, что свидетельствует, что это была традиция железного возраста. , уникальная для этой части Британии", – добавили учёные.

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!