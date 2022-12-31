Археологи в Китае обнаружили 14 древних гробниц с множеством предметов захоронения

Археологи в Китае обнаружили 14 древних гробниц. Внутри находилось 150 различных предметов захоронений.

Как сообщает местное издание Xinhua, археологические находки датируются периодом от династии Восточная Хань (25-220 гг.) до династии Мин (1368-1644 гг.). Раскопки были произведены в центральной китайской провинции Хунань.

Институт культурного наследия и археологии провинции Хунань сообщил, что эти археологические находки являются частью погребального комплекса, расположенного в Чэньчжоу.

Ученые при исследовании гробниц обнаружили 150 предметов захоронения, среди которых была керамика, изделия из железа, бронзы, украшения с камнями.

Археологи считают, что эти гробницы могли принадлежать рядовым жителям.

Недавно сообщалось, что в Китае археологи обнаружили череп старше миллиона лет, который поможет узнать больше об архаических предках человека.

Также в Китае обнаружили огромное сокровище из 1,5 тонны бронзовых монет. Они принадлежали к династиям Тан (618-907) и Сун (960-1279).

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