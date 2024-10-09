Архитектурная загадка раскрыта: самый странный мост мира в Уругвае поражает своей целью (видео)

Мосты могут быть разной длины, высоты или уровня опасности, но на нашей планете существует один очень необычный – круглый мост. Речь идет о мосте Лагуна Гарсон в Уругвае, который является ярким примером того, что круглые мосты также могут быть функциональными и прекрасными.

Об этом сообщает IFLScience. Хотя этот мост имеет круглую форму, он не обычной кольцевой развязкой. Его конструкция состоит из двух полукруглых секций, каждая с односторонним движением, поддерживаемыми круглыми бетонными опорами.

Мост спроектировало архитектурное бюро Rafael Viñoly Architects, известное своими многочисленными проектами по всему миру. Среди самых известных работ бюро – небоскреб 432 Park Avenue в Нью-Йорке, Национальный стадион в Токио и 38-этажный дом 20 на Фенчерч-стрит в Лондоне, получивший прозвище "Пинта" из-за своей формы, напоминающей пивной бокал.

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Возведение моста через лагуну Гарсон обошлось в 10 миллионов долларов. Для его строительства использовали более 450 тонн стали, 40 км кабелей и 3500 кубометров бетона. Работы длились год, и проект был завершен в 2015 году.

На первый взгляд, круглая форма моста может показаться излишней капризной архитектора, но на самом деле она была выбрана с четкой практической целью.

Прежде всего, лагуна Гарсон является одним из 22 важных мест в Уругвае, имеющих значение для сохранения птиц и биоразнообразия. Здесь обитает немало видов птиц, среди которых чилийское фламинго, а также редкие земноводные, такие как жаба Дарвина, находящиеся под угрозой исчезновения. Кроме того, в этом регионе находятся крупнейшие в стране участки песчаного леса, также постепенно исчезающего. Поэтому особенно важно было построить мост, который как можно меньше влиял на окружающую среду.

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"Разделение двух проезжих полос кольцевого моста позволяет уменьшить продолжительность времени, в течение которого любая точка водной поверхности находится в тени, движущейся вместе с солнцем, и минимизировать находящуюся под тенью площадь. Это способствует лучшему проникновению и рассеиванию света в воде," – объяснили архитекторы концепцию круглого моста.

Кроме того, конструкция моста способствует снижению скорости проезжающих по нему водителей благодаря нескольким факторам. Небольшой радиус поворота заставляет автомобилистов существенно замедлять движение. Также с обеих сторон обособленных полос есть пешеходные дорожки, которые дают доступ к периметру моста, где можно отдохнуть, порыбачить или наслаждаться живописными видами лагуны.

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